Губернатор Подмосковья прокомментировал поправки в Конституцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв высказался по поводу поправок в Конституцию, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Он обратил внимание на социальный блок, указав на расширение социальных гарантий и поддержку детей. По его словам, эти направления «возводятся в ранг конституционных приоритетов».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Instagram губернатора.

«Президент во время выступления в Госдуме ещё раз отметил, что главное слово по всем поправкам в Конституцию — за жителями России. Именно поддержка людей даёт право и возможность принимать стратегические для страны решения», — написал он.

По его словам, данные поправки касаются каждого.

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — добавил Воробьёв.

Ранее Госдума в ходе заседания одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.

6 марта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с момента принятия Конституции изменилась, в связи с чем поправки являются востребованными.