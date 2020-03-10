Губернатор Подмосковья прокомментировал поправки в Конституцию
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Instagram губернатора.
«Президент во время выступления в Госдуме ещё раз отметил, что главное слово по всем поправкам в Конституцию — за жителями России. Именно поддержка людей даёт право и возможность принимать стратегические для страны решения», — написал он.
По его словам, данные поправки касаются каждого.
«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — добавил Воробьёв.
Ранее Госдума в ходе заседания одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
6 марта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с момента принятия Конституции изменилась, в связи с чем поправки являются востребованными.