Госдума поддержала поправку о браке как союзе мужчины и женщины
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- РИА Новости
В соответствии с ней, в статье 72 основного закона страны появится пункт, где институт брака будет определён как «союз мужчины и женщины».
2 марта в нижнюю палату парламента поступило предложение президента Владимира Путина о закреплении в Конституции соответствующего положения.
В феврале на встрече с представителями рабочей группы Путин пообещал, что, пока он возглавляет государство, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2».