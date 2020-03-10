Госдума поддержала поправку о браке как союзе мужчины и женщины

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Госдума на пленарном заседании поддержала ко второму чтению поправку о браке к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.
Госдума поддержала поправку о браке как союзе мужчины и женщины
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В соответствии с ней, в статье 72 основного закона страны появится пункт, где институт брака будет определён как «союз мужчины и женщины».

2 марта в нижнюю палату парламента поступило предложение президента Владимира Путина о закреплении в Конституции соответствующего положения. 

В феврале на встрече с представителями рабочей группы Путин пообещал, что, пока он возглавляет государство, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2».

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