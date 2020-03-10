В Краснодарском крае заявили о росте объёмов производства игристых вин
- Pixabay
Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального Минсельхоза, Краснодарский край занял первое место в России с долей рынка в 36%.
Уточняется, что на Кубани производится 48% всех российских и 36% шампанских вин.
При этом доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.
В ведомстве добавили, что вино — один из главных экспортных продуктов Кубани.
Как заявили в пресс-службе администрации края, в 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Газетой.Ru» оценил стоимость элитного вина в России.