В Краснодарском крае заявили о росте объёмов производства игристых вин

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В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края рассказали, что в 2019 году объём производства игристых и шампанских вин в регионе составил 4,8 млн декалитров, что на 20,2% больше, чем годом ранее.
В Краснодарском крае заявили о росте объёмов производства игристых вин
  • Pixabay

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального Минсельхоза, Краснодарский край занял первое место в России с долей рынка в 36%.

Уточняется, что на Кубани производится 48% всех российских и 36% шампанских вин.

При этом доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

В ведомстве добавили, что вино — один из главных экспортных продуктов Кубани.

Как заявили в пресс-службе администрации края, в 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Газетой.Ru» оценил стоимость элитного вина в России.

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