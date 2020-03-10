СК предъявил обвинение похитителю девочки в Костромской области

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Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который похитил восьмилетнюю школьницу в городе Нея Костромской области.
СК предъявил обвинение похитителю девочки в Костромской области
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Обвинение предъявлено, он арестован», — сообщил представитель следствия.

По его словам, обвинение предъявили по статье о похищении ребёнка.

Вместе с тем комментариев по подробностям происшествия и мотивам обвиняемого следствие не дало.

По данным ведомства, 4 марта мужчина при движении по трассе увидел на обочине девочку, силой затолкал её в багажник и скрылся. Позднее ребёнка нашли у него дома в коробе для белья в диване. Медицинские работники телесных повреждений у девочки не обнаружили.

Ранее в СК сообщили, что найденная в доме местного жителя в Костромской области девочка, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена

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