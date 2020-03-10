СК предъявил обвинение похитителю девочки в Костромской области
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
«Обвинение предъявлено, он арестован», — сообщил представитель следствия.
По его словам, обвинение предъявили по статье о похищении ребёнка.
Вместе с тем комментариев по подробностям происшествия и мотивам обвиняемого следствие не дало.
По данным ведомства, 4 марта мужчина при движении по трассе увидел на обочине девочку, силой затолкал её в багажник и скрылся. Позднее ребёнка нашли у него дома в коробе для белья в диване. Медицинские работники телесных повреждений у девочки не обнаружили.
Ранее в СК сообщили, что найденная в доме местного жителя в Костромской области девочка, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.