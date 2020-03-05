СК возбудил дело из-за пропавшей под Костромой восьмилетней девочки

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки.
СК возбудил дело из-за пропавшей под Костромой восьмилетней девочки
  • © СК РФ

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи, но по пути внезапно пропала. До настоящего времени местонахождение ребёнка неизвестно.

Следователями выясняются все обстоятельства исчезновения школьницы и установление её местонахождения, допрашиваются родственники, устанавливается круг общения пропавшей девочки.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Татарстану тщательно разобраться в ситуации, когда мать из Омска пыталась «подарить» семимесячную дочь жительнице Набережных Челнов.

2 марта «Известия» сообщали, что в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить