СК возбудил дело из-за пропавшей под Костромой восьмилетней девочки

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи, но по пути внезапно пропала. До настоящего времени местонахождение ребёнка неизвестно.

Следователями выясняются все обстоятельства исчезновения школьницы и установление её местонахождения, допрашиваются родственники, устанавливается круг общения пропавшей девочки.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Татарстану тщательно разобраться в ситуации, когда мать из Омска пыталась «подарить» семимесячную дочь жительнице Набережных Челнов.

2 марта «Известия» сообщали, что в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году.