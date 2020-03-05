СК возбудил дело из-за пропавшей под Костромой восьмилетней девочки
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Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи, но по пути внезапно пропала. До настоящего времени местонахождение ребёнка неизвестно.
Следователями выясняются все обстоятельства исчезновения школьницы и установление её местонахождения, допрашиваются родственники, устанавливается круг общения пропавшей девочки.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Татарстану тщательно разобраться в ситуации, когда мать из Омска пыталась «подарить» семимесячную дочь жительнице Набережных Челнов.
2 марта «Известия» сообщали, что в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году.