Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с попыткой «подарить» новорождённого из Омска

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Татарстану тщательно разобраться в ситуации, когда мать из Омска пыталась «подарить» семимесячную дочь жительнице Набережных Челнов.
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с попыткой «подарить» новорождённого из Омска
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

Инцидент произошёл в 2016 году. Мать нашла в соцсетях женщину, которой рассказала о нехватке средств на воспитание ребёнка. Та выразила готовность забрать девочку. Ребёнка отвезли в Татарстан и оставили на попечение.

Женщина почти три года воспитывала девочку по доверенности. Спустя некоторое время ребёнка увезли обратно в Омскую область.

«Сейчас женщина из Татарстана добивается, чтобы ей вернули девочку, которую она полюбила, как родную дочь. В СУ СК по Республике Татарстан проведена проверка в отношении женщины, воспитывавшей девочку в течение трёх лет, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту торговли и похищения несовершеннолетней», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Дело заведено в отношении работников органов опеки и попечительства, допустивших длительное пребывание девочки в чужой семье, что создало психотравмирующую ситуацию при последующем изъятии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.

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