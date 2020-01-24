В Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По данным следователей, в 2019 году мужчина причинял 11-летнему мальчику физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев.
Уголовное дело завели по статье «Истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».
Мальчик и его младшая сестра изъяты из семьи и переданы под опеку родственникам. Следствие направило представление в органы опеки и попечительства с требованием изучить вопрос о лишении отца и матери родительских прав.
Ранее Nation News сообщало, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.