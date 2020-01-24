В Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном

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Житель города Щучье предстанет перед судом по обвинению в издевательствах над сыном, заявили в СУ СК России по Курганской области.
В Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По данным следователей, в 2019 году мужчина причинял 11-летнему мальчику физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев.

Уголовное дело завели по статье «Истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Мальчик и его младшая сестра изъяты из семьи и переданы под опеку родственникам. Следствие направило представление в органы опеки и попечительства с требованием изучить вопрос о лишении отца и матери родительских прав.

Ранее Nation News сообщало, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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