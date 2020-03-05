Пропавшую в Костромской области восьмилетнюю девочку нашли живой

Восьмилетняя девочка, пропавшая по дороге из школы в городе Нея Костромской области, была найдена живой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции найдена живой восьмилетняя дочка полицейского, пропавшая минувшим вечером в городе Нея Костромской области», — сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки.

28 февраля портал «Юга.ру» писал, что в Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в 2016 году.