Пропавшую в Костромской области восьмилетнюю девочку нашли живой
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции найдена живой восьмилетняя дочка полицейского, пропавшая минувшим вечером в городе Нея Костромской области», — сказала она.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки.
28 февраля портал «Юга.ру» писал, что в Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в 2016 году.