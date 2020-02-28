В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребёнка, совершённом в 2016 году

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в 2016 году.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Ребёнок пропал в посёлке Звезда. Отчим подвёз девочку в сторону дома. Затем она пошла пешком и по дороге исчезла.

«Длительное время местонахождение пропавшей установлено не было, однако в конце января 2020 года в одном из соседних населённых пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки», — заявили в ведомстве.

Следователи выехали на указанный участок и обнаружили останки. Позже была установлена причастность 63-летнего мужчины к убийству. Его задержали. Он сознался в содеянном.

По его словам, в день преступления девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. Он решил её прогнать и ударил молотком. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина также рассказал, что надписи о местонахождении останков оставлял именно он, передаёт Nation News.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в управлении СК.

Ранее сообщалось, что в Липецке возбудили дело после убийства ребёнка.