В Липецке возбудили дело после убийства ребёнка

Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка и ранения двух человек.

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

Как уточняют в СК, ночью 27 февраля в правоохранительные органы города поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и её двоим детям 11 и четырёх лет причинены ножевые ранения её супругом.

«Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», — говорится в заявлении.

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем покончил с собой.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — отметили в СК.

Следствием было установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьёй.

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