В Липецке возбудили дело после убийства ребёнка

Короткая ссылка
Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка и ранения двух человек.
В Липецке возбудили дело после убийства ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

Как уточняют в СК, ночью 27 февраля в правоохранительные органы города поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и её двоим детям 11 и четырёх лет причинены ножевые ранения её супругом.

«Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», — говорится в заявлении.

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем покончил с собой.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — отметили в СК.

Следствием было установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьёй.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить