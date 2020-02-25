В Тульской области завели дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В понедельник, 24 февраля, в полицию поступила информация об инциденте в посёлке Товарковском Богородицкого района.
По предварительным данным, девочка, её отчим и младшая сестра вышли на лёд, после чего старший ребёнок и мужчина провалились. Отчим смог выбраться.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.