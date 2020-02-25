В Тульской области завели дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме

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В Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.
В Тульской области завели дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В понедельник, 24 февраля, в полицию поступила информация об инциденте в посёлке Товарковском Богородицкого района.

По предварительным данным, девочка, её отчим и младшая сестра вышли на лёд, после чего старший ребёнок и мужчина провалились. Отчим смог выбраться.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

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