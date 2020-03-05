В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Короткая ссылка
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена. Нашли школьницу в доме местного жителя.
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

«В ходе проведённого обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

Как отмечает ведомство, в настоящее время следствием «выясняются обстоятельства похищения ребёнка». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки. Позднее ребёнок был найден живым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить