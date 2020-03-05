В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена. Нашли школьницу в доме местного жителя.

Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

«В ходе проведённого обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

Как отмечает ведомство, в настоящее время следствием «выясняются обстоятельства похищения ребёнка». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в городе Нея Костромской области восьмилетней девочки. Позднее ребёнок был найден живым.