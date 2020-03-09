Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами

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Министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами
  • РИА Новости

Как передаёт пресс-служба правительства, об этом он сказал в ходе совещания под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. 

Силуанов отметил, что в том числе это позволяет гарантировать выполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию, реализацию национальных проектов и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки. 

В связи с этим на международных торгах курс евро превышал 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

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