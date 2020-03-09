В Совфеде обещают индексацию соцвыплат и пенсий на фоне падения рубля

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова выразила уверенность, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Бибиковой, можно не сомневаться, что социальные обязательства перед гражданами будут выполнены.

«То, что планируется закрепить в Конституции, — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено», — сказал она.

Также Бибикова заявила, что российским гражданам не нужно бояться снижения реальных доходов на фоне падения курса рубля.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал падение цен на нефть и снижение курса рубля.

9 марта майский фьючерс марки Brent снижался на 28,69% — до $32,28 за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33.

В связи с этим на международных торгах курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.

Позднее цены на нефть в ходе торгов отыграли треть обвала.