В Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и снижение курса рубля.

Как сообщил Аксаков в интервью «Парламентской газете», у России есть инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы.

По его словам, в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 трлн рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили $570 млрд.

«Есть чем поддержать стабильность и устойчивость финансовой системы и на коротком отрезке времени, когда действуют в основном психологические факторы, побуждающие спекулянтов и инвесторов играть на биржевых скачках. И долгосрочно, если падение котировок затянется, в том числе и под влиянием «коронавирусной» рецессии в экономике», — отметил он.

Говоря о возможности роста цен на внутреннем рынке, он отметил, что политика импортозамещения, прежде всего в сфере продовольственной безопасности, дала результаты.

«По основным продуктам питания зависимости от внешних поставок практически нет, в целом по конечному производству продовольствия ситуация не критическая, максимум 15—20% приходится на импорт», — сообщил Аксаков.

По данным на 07:41 мск 9 марта, майский фьючерс марки Brent снижался на 28,69%, до $32,28 за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33.

В связи с этим на международных торгах курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.

Позднее нефтяные цены отыграли часть обвала.