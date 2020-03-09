В Госдуме дали прогноз по финансовой ситуации в России
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Как сообщил Аксаков в интервью «Парламентской газете», у России есть инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы.
По его словам, в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 трлн рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили $570 млрд.
«Есть чем поддержать стабильность и устойчивость финансовой системы и на коротком отрезке времени, когда действуют в основном психологические факторы, побуждающие спекулянтов и инвесторов играть на биржевых скачках. И долгосрочно, если падение котировок затянется, в том числе и под влиянием «коронавирусной» рецессии в экономике», — отметил он.
Говоря о возможности роста цен на внутреннем рынке, он отметил, что политика импортозамещения, прежде всего в сфере продовольственной безопасности, дала результаты.
«По основным продуктам питания зависимости от внешних поставок практически нет, в целом по конечному производству продовольствия ситуация не критическая, максимум 15—20% приходится на импорт», — сообщил Аксаков.
По данным на 07:41 мск 9 марта, майский фьючерс марки Brent снижался на 28,69%, до $32,28 за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33.
В связи с этим на международных торгах курс евро превысил 86 рублей, а курс доллара достиг 75 рублей.
Позднее нефтяные цены отыграли часть обвала.