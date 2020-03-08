Один человек погиб при пожаре в Удмуртии

Короткая ссылка
Один человек погиб, ещё семеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии, передаёт МЧС России.
Один человек погиб при пожаре в Удмуртии
  • globallookpress.com

Сообщается, что в микрорайоне Западный посёлка Игра горели восемь квартир в двух подъездах жилого дома на общей площади 150 кв.м.

«По предварительной информации, всего пострадали восемь человек, в том числе четыре ребёнка, один из них погиб», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Как он уточнил, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, в 6:14 открытое горение ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы погиб один человек, ещё один пострадал.

В январе «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить