Один человек погиб при пожаре в Удмуртии

Один человек погиб, ещё семеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии, передаёт МЧС России.

Сообщается, что в микрорайоне Западный посёлка Игра горели восемь квартир в двух подъездах жилого дома на общей площади 150 кв.м.

«По предварительной информации, всего пострадали восемь человек, в том числе четыре ребёнка, один из них погиб», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Как он уточнил, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, в 6:14 открытое горение ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы погиб один человек, ещё один пострадал.

В январе «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.