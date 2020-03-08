Один человек погиб при пожаре в Удмуртии
- globallookpress.com
Сообщается, что в микрорайоне Западный посёлка Игра горели восемь квартир в двух подъездах жилого дома на общей площади 150 кв.м.
«По предварительной информации, всего пострадали восемь человек, в том числе четыре ребёнка, один из них погиб», — приводит слова собеседника РИА Новости.
Как он уточнил, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, в 6:14 открытое горение ликвидировали.
Причина пожара устанавливается.
Ранее стало известно, что в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы погиб один человек, ещё один пострадал.
В январе «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.