В Татарстане в результате пожара погиб пятилетний ребёнок

В селе Кичучатово Альметьевского района Татарстана в жилом доме произошёл пожар, в результате которого погиб пятилетний мальчик.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло около 9:00.

Мать успела вывести из дома двоих детей, а третьего сына не смогла найти из-за сильного задымления.

Его тело было обнаружено в ходе тушения огня.

Спасатели рассматривают несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническую причину и детскую шалость.

На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, уточнили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщали, что следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме в Киселёвске.