В Татарстане в результате пожара погиб пятилетний ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Как отметили в ведомстве, возгорание произошло около 9:00.
Мать успела вывести из дома двоих детей, а третьего сына не смогла найти из-за сильного задымления.
Его тело было обнаружено в ходе тушения огня.
Спасатели рассматривают несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническую причину и детскую шалость.
На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, уточнили в ведомстве.
Ранее «Известия» сообщали, что следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме в Киселёвске.