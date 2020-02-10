Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб», — сказал собеседник.
Уточняется, что здание самостоятельно покинули порядка 900 человек.
Агентство уточняет, что в 19:05 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании склада.
В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.