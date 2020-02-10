Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

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Один человек погиб и ещё один пострадал в результате возгорания в четырёхэтажном хостеле на юго-западе Москвы.
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб», — сказал собеседник.

Уточняется, что здание самостоятельно покинули порядка 900 человек.

Агентство уточняет, что в 19:05 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании склада.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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