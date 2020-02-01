В Москве произошёл пожар в здании склада

В МЧС Москвы сообщили о возгорании в подвале складского здания.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 20, где, по предварительной информации, происходит загорание в подвале складского здания. Выясняется, что горит, а также площадь пожара», — указывается в заявлении.

Уточняется, что до прибытия пожарных спасательных подразделений горящее здание самостоятельно покинули 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве при пожаре в квартире пострадали два человека.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.