В Москве произошёл пожар в здании склада

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В МЧС Москвы сообщили о возгорании в подвале складского здания.
В Москве произошёл пожар в здании склада
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 20, где, по предварительной информации, происходит загорание в подвале складского здания. Выясняется, что горит, а также площадь пожара», — указывается в заявлении.

Уточняется, что до прибытия пожарных спасательных подразделений горящее здание самостоятельно покинули 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве при пожаре в квартире пострадали два человека.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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