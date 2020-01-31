В МЧС назвали предполагаемую причину пожара в Архангельске

Пожарные дознаватели предварительно считают основной версией пожара в квартире в Архангельске, унёсшего жизни четверых человек, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В ходе детального осмотра места происшествия на полу в комнате выявлено большое количество окурков и сигарет, а также порожних ёмкостей, предположительно из-под спиртного. Ведущей версией пожара дознаватели считают неосторожность погибших при курении, предварительно — в нетрезвом состоянии», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Архангельске.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.