В МЧС назвали предполагаемую причину пожара в Архангельске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«В ходе детального осмотра места происшествия на полу в комнате выявлено большое количество окурков и сигарет, а также порожних ёмкостей, предположительно из-под спиртного. Ведущей версией пожара дознаватели считают неосторожность погибших при курении, предварительно — в нетрезвом состоянии», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Архангельске.
В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.