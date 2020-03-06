Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении на территории субъекта режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Ввести на территории Новгородской области с 7 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в указе.

Кроме того, власти рекомендуют гражданам, прибывшим из стран с неблагоприятной ситуацией с COVID-19, по возможности избегать нахождения в общественных местах, а также не посещать работу или учёбу.

Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Новгородской области. Как проинформировали в оперштабе, заболевший посещал Италию.

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