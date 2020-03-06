В рабочей группе объяснили отказ от поправок о зарубежной недвижимости
- РИА Новости
«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать? А если он не декларирует, то это другой вопрос», — цитирует его РИА Новости.
Депутат уточнил, что многие чиновники получили недвижимость в странах СНГ по наследству и вносят информацию о всех объектах в декларации.
«Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы, с одной стороны, а с другой — и вложиться», — добавил Крашенинников.
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включён в проект поправок к Конституции, так как ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Позднее сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подчеркнул, что поправок о зарубежной недвижимости нет и не было.
В настоящее время поправки предполагают запрет на иностранное гражданство, а также владение счетами в банках за рубежом президенту, премьеру, его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.