В рабочей группе объяснили отказ от поправок о зарубежной недвижимости

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников прокомментировал сообщения об идее внесения в основной закон поправок, которые бы запрещали чиновникам владеть недвижимостью за рубежом.
В рабочей группе объяснили отказ от поправок о зарубежной недвижимости
  • РИА Новости

«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать? А если он не декларирует, то это другой вопрос», — цитирует его РИА Новости.

Депутат уточнил, что многие чиновники получили недвижимость в странах СНГ по наследству и вносят информацию о всех объектах в декларации.

«Мне кажется, этого делать не надо. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы, с одной стороны, а с другой — и вложиться», — добавил Крашенинников.

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включён в проект поправок к Конституции, так как ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.

Позднее сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подчеркнул, что поправок о зарубежной недвижимости нет и не было.

В настоящее время поправки предполагают запрет на иностранное гражданство, а также владение счетами в банках за рубежом президенту, премьеру, его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.

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