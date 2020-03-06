Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
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- РИА Новости
«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе её нет», — отметил парламентарий.
Клишас сказал, что на уровень Конституции «подняты те ограничения, которые в законе действуют» в настоящее время, «только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются».
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Как уточняет агентство, поправки в настоящее время предполагают запрет на иностранное гражданство, а также владение счетами в банках за рубежом президенту, премьеру, его заместителям, министрами и главам других федеральных органов исполнительной власти.
В их числе также, как отмечается, сенаторы, депутаты, прокуроры, муниципальные служащие и уполномоченный по правам человека.
28 февраля в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.
Ожидается, что Государственная дума рассмотрит законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 10 марта.