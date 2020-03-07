Названы популярные у россиянок направления путешествий

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Александра Рыкова
Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix изучили данные о бронированиях в 2019 году и на их основе определили популярные у россиянок направления для путешествий. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Названы популярные у россиянок направления путешествий
  • Pixabay

«Наиболее популярными направлениями у женщин на внутренних рейсах в 2019 году оказались Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Любимые международные маршруты россиянок — Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас, Барселона», — рассказали RT в Biletix.

Выяснилось, что российские женщины в среднем бронируют билеты за 23 дня до вылета и путешествуют девять дней.

На долю путешественниц женского пола в 2019 году пришлось 46% приобретённых авиабилетов. При этом 37% из них летали за границу, 63% — в пределах России.

Ранее аналитики назвали самые популярные направления путешествий россиян на 8 Марта.

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