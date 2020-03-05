Власти Москвы рассказали о ежедневной дезинфекции транспорта
- © Андрей Никеричев
- АГН «Москва»
«В столице проводится ежедневная дезинфекция транспорта, а некоторым категориям сотрудников обязательно измеряют температуру», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, помимо влажной уборки, при заходе состава в депо проводится кварцевание. Для обработки поверхностей используют только безопасные для человека средства.
Ранее сообщалось, что в образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.