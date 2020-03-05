Власти Москвы рассказали о ежедневной дезинфекции транспорта

Московский общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию с целью недопущения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«В столице проводится ежедневная дезинфекция транспорта, а некоторым категориям сотрудников обязательно измеряют температуру», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, помимо влажной уборки, при заходе состава в депо проводится кварцевание. Для обработки поверхностей используют только безопасные для человека средства.

Ранее сообщалось, что в образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.