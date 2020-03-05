Названы вызовы национальной безопасности России в Арктике
- РИА Новости
Об этом сообщается в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, угрозу национальной безопасности может представлять наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике, а также дискредитация деятельности России в регионе.
Согласно указу, озадаченность также вызывает незавершённость международного правового разграничения морских пространств в Арктике.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года.