Названы вызовы национальной безопасности России в Арктике

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Основными вызовами безопасности России в Арктике названы попытки иностранных государств пересмотреть базовые положения международных договоров и воспрепятствование законной деятельности России в этом регионе.
Названы вызовы национальной безопасности России в Арктике
  • РИА Новости

Об этом сообщается в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, угрозу национальной безопасности может представлять наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике, а также дискредитация деятельности России в регионе.

Согласно указу, озадаченность также вызывает незавершённость международного правового разграничения морских пространств в Арктике.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года.

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