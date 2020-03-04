Комитет Думы рекомендовал проект об изменении Конституции ко второму чтению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о поправке к Конституции. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

«Да, комитет рекомендовал принять (во втором чтении. — RT)», — цитирует ТАСС Крашенинникова.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Позднее комитет Думы поддержал в том числе поправку об упоминании Бога в Конституции, поправку о запрете на отчуждение территорий и поправку о переименовании членов Совфеда.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 10 марта.