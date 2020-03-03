Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете на отчуждение территорий
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Согласно тексту поправки, Россия «обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности».
«Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось о предложении рабочей группы по изменениям в Конституцию России закрепить в основном законе запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России и на призывы к таким действиям.