В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России

Член рабочей группы по изменениям в Конституцию России декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявил, что рабочая группа предлагает закрепить в основном законе запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.

«Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции», — приводит ТАСС слова Белова.

По его мнению, в основном законе необходимо предусмотреть, что Россия обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям.

Также в статье 67 предлагается закрепить возможность создания в России федеральных территорий.

Ранее стало известно, что понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России.