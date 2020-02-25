В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России

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Член рабочей группы по изменениям в Конституцию России декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявил, что рабочая группа предлагает закрепить в основном законе запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.
В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России
  • РИА Новости

«Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции», — приводит ТАСС слова Белова.

По его мнению, в основном законе необходимо предусмотреть, что Россия обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям.

Также в статье 67 предлагается закрепить возможность создания в России федеральных территорий.

Ранее стало известно, что понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России.

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