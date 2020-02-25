В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России
- РИА Новости
«Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции», — приводит ТАСС слова Белова.
По его мнению, в основном законе необходимо предусмотреть, что Россия обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям.
Также в статье 67 предлагается закрепить возможность создания в России федеральных территорий.
Ранее стало известно, что понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России.