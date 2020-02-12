Матвиенко: Байкал должен относиться к федеральным территориям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае внесения в Конституцию поправки о создании особых федеральных территорий в России к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Она отметила, что туда же нужно внести космодром Восточный, который входит в состав Амурской области.

«Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьёзнейшая технологическая, научная база. Это и жильё для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», — отметила Матвиенко.

Ранее стало известно, что понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России.