Матвиенко: Байкал должен относиться к федеральным территориям
- РИА Новости
«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — приводит ТАСС слова Матвиенко.
Она отметила, что туда же нужно внести космодром Восточный, который входит в состав Амурской области.
«Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьёзнейшая технологическая, научная база. Это и жильё для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», — отметила Матвиенко.
Ранее стало известно, что понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России.