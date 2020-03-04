Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
- РИА Новости
«В первом чтении приняты законопроекты, по которым Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эта цена будет «зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки».
Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка.
17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Перед этим он был одобрен правительством.