Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
  • РИА Новости

«В первом чтении приняты законопроекты, по которым Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эта цена будет «зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки».

Ранее в ЦБ предложили продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка.

17 февраля соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Перед этим он был одобрен правительством. 

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