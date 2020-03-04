Жителей Подмосковья предупредили об опасности встречи с медведем
- globallookpress.com
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.
Отмечается, что в подмосковное Минэкологии обратилась жительница Пушкинского городского округа, заявившая, что несколько её земляков видели бурого медведя возле деревни Алёшино.
Экологи вместе с сотрудниками Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверяют информацию.
«В Минэкологии предупреждают, что медведи в это время года могут быть особо опасны. Из-за аномально тёплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного», — заявили в ведомстве.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.