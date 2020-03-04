Жителей Подмосковья предупредили об опасности встречи с медведем

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило об опасности встречи в регионе с медведями, которые из-за аномально тёплой зимы выходят из спячки раньше обычного.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в подмосковное Минэкологии обратилась жительница Пушкинского городского округа, заявившая, что несколько её земляков видели бурого медведя возле деревни Алёшино.

Экологи вместе с сотрудниками Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверяют информацию.

«В Минэкологии предупреждают, что медведи в это время года могут быть особо опасны​​​. Из-за аномально тёплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного», — заявили в ведомстве.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.