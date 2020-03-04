В Совфеде оценили получение письма гражданки Китая в рамках проекта #ПочтаПобеды

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо гражданки Китая Ши Хун.

«Когда люди из разных стран проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя наших ветеранов, это принципиально важно в контексте того, что мир устроен не так, как кажется тем, кто пытается фальсифицировать правду о Второй мировой войне», — считает сенатор.

Морозов подчеркнул важность того, что «граждане самых разных стран отдают дань памяти нашим героям, ветеранам и победителям, которые спасли мир от фашизма».

Ранее гражданка Китая, живущая в России, написала письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды.

Своё послание она адресовала ветерану Екатерине Григорьевне Дёминой.

«Здравствуйте, уважаемая Екатерина Григорьевна! Я китаянка, живу в России. Живу и работаю здесь много лет. Недавно в соцсетях у своего друга увидела канал с вашим интервью», — написала Хун.

Как отметила девушка, её друга зовут Алексей, он занимается укреплением российско-китайских отношений. Он хорошо владеет китайским языком и всегда рассказывает своим китайским друзьям много интересных новостей из России.

«Каждый год 9 мая Россия отмечает День Великой Победы, а в этом году — её 75-я годовщина. Все участники Великой Отечественной войны — национальные герои на этой церемонии. Каждый раз, когда я вижу ветеранов, у которых вся грудь в медалях и орденах, меня переполняет чувство уважения и благоговения. Без вашей крови, пролитой в сражениях, без вашего мужественного самопожертвования у нас бы не было мира, каким мы его знаем сегодня, не было бы этой мирной жизни», — указала она.

В своём письме Хун написала, что не может себе даже представить, что Дёмина испытывала на поле боя, попадая под вражеские бомбардировки.