Гражданка Китая написала письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды

Гражданка Китая Ши Хун, живущая в России, написала письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды. Своё послание она адресовала ветерану Екатерине Григорьевне Дёминой.

«Здравствуйте, уважаемая Екатерина Григорьевна! Я китаянка, живу в России. Живу и работаю здесь много лет. Недавно в соцсетях у своего друга увидела канал с вашим интервью», — написала Хун.

Как отметила девушка, её друга зовут Алексей и он занимается укреплением российско-китайских отношений. Он хорошо владеет китайским языком и всегда рассказывает своим китайским друзьям много интересных новостей из России.

«Каждый год 9 мая Россия отмечает День Великой Победы, а в этом году — её 75-я годовщина. Все участники Великой Отечественной войны — национальные герои на этой церемонии. Каждый раз, когда я вижу ветеранов, у которых вся грудь в медалях и орденах, меня переполняет чувство уважения и благоговения. Без вашей крови, пролитой в сражениях, без вашего мужественного самопожертвования у нас бы не было мира, каким мы его знаем сегодня, не было бы этой мирной жизни», — указала она.

В своём письме Хун написала, что не может себе даже представить, что Дёмина испытывала на поле боя, попадая под вражеские бомбардировки.

«Неужели вам тогда не было страшно? Или вы уже тогда ничего не боялись? Вам ведь было всего 18, вы были совсем молоденькой девушкой, но пошли на отважный шаг и добровольцем ушли на фронт, где в любой момент могли встретить врагов... Уверена, что картины того времени у вас до сих пор перед глазами», — говорится в письме.

Как отметила китаянка, если бы у неё была возможность, она бы хотела побольше узнать об этом периоде истории от участника тех событий и задать множество вопросов Дёминой.

«Страшно ли было вам видеть вокруг столько крови и самопожертвования? На фронте у вас было множество боевых товарищей — они до сих пор живы и здоровы? Когда после войны вы вернулись на свою малую родину, как проходил процесс восстановления деревень, по которым прошлись фашисты? Глядя на вас на экране, я понимаю, что вы по-прежнему полны жизни, и я чувствую исходящую от вас внутреннюю силу», — отметила китаянка.

В конце своего послания девушка выразила надежду, что с Екатериной Григорьевной сейчас всё хорошо и она бережно относится к своему здоровью.

«От всей души желаю вам счастливой и здоровой жизни», — заключила Хун.

В рамках проекта #ПочтаПобеды ранее была опубликована история Екатерины Григорьевны Дёминой.

В военные годы она занималась производством снарядов. После гибели брата на фронте она пришла в военкомат и попросилась на передовую.

Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.