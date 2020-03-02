В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из ФРГ на имя ветерана Екатерины Дёминой

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло новое письмо из Германии, от Кристиана Штёркеля, оно адресовано ветерану Екатерине Григорьевне Дёминой.

«Большое спасибо за ваше видео. Невозможно в полной мере выразить всю благодарность, которую испытывают народы Европы и всего мира к вашему народу за его героическую и кровопролитную борьбу с фашизмом. Похожее мнение разделял и писатель Томас Манн. В этих традициях я был воспитан. Я родился в 1948 году в ГДР, и симпатия к вашему народу не покидает меня по сегодняшний день», — пишет Штёркель.

Он рассказал, что в школьные годы «дружил по переписке с некоторыми советскими школьниками».

«Я посмотрел много фильмов и прочёл много книг, посвящённых Великой Отечественной войне вашего народа. Судьбы советских людей, живших в то ужасное время в блокадном Ленинграде, при Сталинградской битве, а также в более чем 600 русских деревнях, которые были разрушены, произвели на меня неизгладимое впечатление. К сожалению, на данный момент лишь немногие советские и российские фильмы, посвящённые этой теме, переведены на немецкий язык, так что мне приходится смотреть их в русском оригинале. Мои школьные знания русского остались далеко в прошлом, но это моя проблема», — отметил он.

Штёркель подчеркнул, что внимательно следит за текущими событиями на политической арене и с большой радостью наблюдает за тем, как Россия, «несмотря на недоброжелателей и попытки её дискредитировать, движется вперёд».

«Вместе с остальными более чем 90% всех немцев хочу пожелать более благосклонного и доверительного отношения к вашей стране. Вам, дорогая Екатерина, я, в свою очередь, желаю большой удачи и здоровья», — заключил он.

В рамках проекта #ПочтаПобеды ранее была опубликована история Екатерины Григорьевны Дёминой.

В военные годы она занималась производством снарядов. После гибели брата на фронте она пришла в военкомат и попросилась на передовую.

Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.