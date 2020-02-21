RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю Екатерины Григорьевны Дёминой

В рамках проекта #ПочтаПобеды опубликована ещё одна история, героиней которой стала Екатерина Григорьевна Дёмина.

В военные годы Екатерина Григорьевна занималась производством снарядов. После гибели на фронте брата она пришла в военкомат и попросилась на передовую.

Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики.

Письма Екатерине Григорьевне можно отправлять по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.