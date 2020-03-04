Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
  • РИА Новости

«Никоим образом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что в тексте предложения по изложению в новой редакции статьи 69 Конституции России «как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, там предлагается оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное».

2 марта российский лидер Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Среди них — положения с упоминанием о Боге, о правопреемстве в отношении СССР, о браке как союзе мужчины и женщины и ряд других.

Позднее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал эту поправку к основному закону.

В свою очередь, верховный муфтий России Талгат Таджуддин её поддержал.

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