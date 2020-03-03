Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной нации», — цитирует религиозного деятеля Интерфакс.

По его словам, на современной территории России живут и многие другие коренные народы.

Как подчеркнул Самигуллин, все россияне внесли вклад в образование государства, сохранение границ и духовного суверенитета.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал президентскую поправку о статусе русского языка и праве народов страны на изучение родных языков.

2 марта президент Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента поправки к законопроекту об изменении Конституции. Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, они изложены на 24 страницах.

В их числе положения с упоминанием о боге, о правопреемстве в отношении СССР, о браке как союзе мужчины и женщины и ряд других.