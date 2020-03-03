Верховный муфтий поддержал поправку о народе к Конституции

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал поправку к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ».

Таджуддин отметил, что в тексте поправки «не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком».

«Я — за», — цитирует РИА Новости верховного муфтия.

Также, как пишет агентство, в поправке указывается, что русский народ входит в союз равноправных народов России.

Как заявил Таджуддин, «это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоёванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном, едином Отечестве».

«Полностью поддерживаю», — добавил он.

В свою очередь, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал эту поправку к основному закону.

2 марта российский лидер Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Среди них — положения с упоминанием о Боге, о правопреемстве в отношении СССР, о браке как союзе мужчины и женщины и ряд других.