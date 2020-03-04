В Томской области отработали действия врачей при подозрении на коронавирус

Специалисты Колпашёвской больницы провели учения по действиям при поступлении пациента с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

В больнице рассказали, что по сценарию в приёмное отделение с симптомами заражения коронавирусом обратилась женщина, которая недавно вернулась из поездки в Китай.

«Больная и медицинский персонал, принимающий участие в осмотре, были изолированы. Из зон приёмного отделения были выведены все остальные пациенты, перекрыты все входные двери. Для осмотра женщины были вызваны врач-инфекционист, бригада скорой медицинской помощи. Врач-инфекционист осматривала пациентку в защитном противочумном костюме», — отметила представитель учреждения в беседе с порталом vtomske.ru.

Она добавила, что после осмотра предположительно больную женщину доставили на машине скорой медицинской помощи в инфекционное отделение для госпитализации.

После этого транспорт был продезинфицирован, а за медперсоналом, находившимся в контакте с пациенткой, в течение 14 дней будет вестись наблюдение.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.