В ОП оценили идею ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT сообщение о том, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

«Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов», — пояснил Хамзаев.

Он подчеркнул, что за последние три года количество таких заведений в жилых домах, особенно в регионах, выросло.

«Конечно же, государство с точки зрения регулирования такого вопроса должно подойти максимально ответственно, как это сделано во многих развитых странах. Продажа алкоголя в жилых домах не приветствуется нашими гражданами. Время (продажи. — RT) нужно ограничивать всем, кто продаёт алкоголь в жилых домах, не только сейчас мы говорим про магазины или пивнушки, но в том числе и про рестораны, находящиеся в жилом секторе. Тоже нормальная международная практика», — отметил эксперт.

Ранее, как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, депутаты доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в местах общественного питания в многоквартирных жилых домах.

В частности, поправки касаются запрета на продажу алкогольной продукции в таких кафе и барах с 23:00 до 08:00 в соответствии с установленными федеральными нормами в розничных магазинах.

При этом субъектам может быть предоставлено право ужесточить данное ограничение вплоть до полного запрета продажи алкоголя в таких местах.