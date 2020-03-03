Глава СК сообщил о создании отдела по расследованию киберпреступлений

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что СК создал отдел по расследованию киберпреступлений.
Глава СК сообщил о создании отдела по расследованию киберпреступлений
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  • Gettyimages.ru

«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — цитирует ТАСС Бастрыкина.

Ранее МВД России создало специальные подразделения для борьбы с преступлениями, совершёнными с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. 

Согласно данным МВД, ущерб от киберпреступлений в России в период с января по сентябрь 2019 года составил более 10 млрд рублей.

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