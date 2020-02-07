В МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями

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МВД России создало специальные подразделения для борьбы с преступлениями, совершёнными с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

Там рассказали, что подразделения вошли в структуру следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия.

Как отмечается, мера стала необходима из-за участившихся уголовно наказуемых деяний данной категории. Так, в 2019 году их было зарегистрировано почти 300 тыс.

В ноябре 2019 года официальный представитель министерства Ирина Волк анонсировала создание подразделений по борьбе с IT-преступлениями.

По данным правоохранительных органов, ущерб от киберпреступлений в России только за январь — сентябрь 2019 года составил более 10 млрд рублей.

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