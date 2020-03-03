Вернувшиеся из стран c COVID-19 россияне смогут брать больничные без врача

В Роспотребнадзоре сообщили, что лица, вернувшиеся с территорий, где зарегистрирована коронавирусная инфекция COVID-19, получат право оформлять больничные без посещения врача.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«(Обеспечить. — RT) возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения», — указано в документе.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии вернувшегося из Италии россиянина с коронавирусом.

2 марта врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.