В Минздраве рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом

Состояние вернувшегося из Италии россиянина с коронавирусной инфекцией COVID-19 оценивается как стабильное, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, все контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением, обстановка спокойная.

Ранее врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.

По данным оперативного штаба, в Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был доставлен в инфекционную больницу.