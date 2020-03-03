В Минздраве рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом
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- РИА Новости
«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
По его словам, все контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением, обстановка спокойная.
Ранее врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.
По данным оперативного штаба, в Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был доставлен в инфекционную больницу.