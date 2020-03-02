Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы готовы выйти в правительство с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности «Турпомощь» с апреля на июль. Также мы предложим рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд «Турпомощь» уже в этом году», — цитирует её ТАСС.

Догузова также заявила о планах обратиться в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, оплаченных авиакомпаниям за резерв рейсов в Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

Ранее Российский союз туриндустрии попросил о поддержке из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.

По оценке Ассоциации туроператоров России, приблизительные потери российского выездного туризма от коронавируса оцениваются в 27 млрд рублей без учёта потерь на итальянском направлении.

Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала, что продажи путёвок в Турцию с конца февраля сократились.