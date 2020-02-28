Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

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Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
  • Reuters

«РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнёров туроператоров как за рубежом, так и в России», — приводит ТАСС сообщение союза.

Туроператоры прогнозируют серьёзные структурные потери, если последует закрытие других направлений, а без государственной поддержки некоторые компаний «будут вынуждены прекратить свою деятельность».

Ранее МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавируса. 

Позднее стало известно, что правительство России решило временно остановить пропуск граждан Ирана через российскую границу из-за COVID-19.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что приблизительные потери российского выездного туризма от распространения коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей без учёта потерь на итальянском направлении.

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