В АТОР назвали ущерб турбизнесу России из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что это примерно подсчитанный ущерб туристической индустрии в сфере выездного туризма «по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений».
Ранее Ломидзе дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.