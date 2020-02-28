В АТОР назвали ущерб турбизнесу России из-за коронавируса

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Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что приблизительные потери российского выездного туризма от распространения коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей без учёта потерь на итальянском направлении.
В АТОР назвали ущерб турбизнесу России из-за коронавируса
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что это примерно подсчитанный ущерб туристической индустрии в сфере выездного туризма «по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений».

Ранее Ломидзе дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.

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