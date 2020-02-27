В АТОР дали рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.
В АТОР дали рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею
  • Reuters

«Да, есть рекомендация Ростуризма с сегодняшнего дня приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран», — напомнила она в беседе с ФАН.

По её словам, это значит, что туристы имеют право расторгнуть ранее подписанные договоры и получить полную компенсацию.

Как уточнила Ломидзе, нужно обращаться туда, где была приобретена путёвка, и писать заявление о том, что в связи с рекомендацией Ростуризма нет возможности поехать и требуется компенсация понесённых затрат.

«Это займёт какое-то время. Турагентство, скорее всего, обратится к туроператору. И тот скажет, возможно решить всё в досудебном порядке или нет. Если невозможно, то вам надо будет подавать в суд. И уже на основании решения суда получить полную стоимость путёвки», — сообщила она.

26 февраля Министерство иностранных дел России и Ростуризм рекомендовали российским гражданам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за коронавируса.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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