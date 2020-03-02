Путин предложил указать в Конституции правопреемство в отношении СССР

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Российский президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение о правопреемстве России в отношении СССР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на текст президентской поправки.
Путин предложил указать в Конституции правопреемство в отношении СССР
  • РИА Новости

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами Российской Федерации», — указано в тексте предложенных изменений в основной закон.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в нижнюю палату парламента поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции. Поправки изложены на 24 страницах.

Среди президентских поправок к Конституции в том числе есть упоминание о Боге, а также поправка касательно понятия брака как союза мужчины и женщины.

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