Путин предложил указать в Конституции правопреемство в отношении СССР
- РИА Новости
«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами Российской Федерации», — указано в тексте предложенных изменений в основной закон.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в нижнюю палату парламента поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции. Поправки изложены на 24 страницах.
Среди президентских поправок к Конституции в том числе есть упоминание о Боге, а также поправка касательно понятия брака как союза мужчины и женщины.